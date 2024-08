Líder de fraudes milionárias com criptomoedas é alvo da PF em Curitiba

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (9), a Operação Maracutaia, um desdobramento da Operação Poyais de 2022, focada em crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, estelionato e lavagem transnacional de dinheiro no mercado de criptomoedas. Cerca de 30 policiais cumprem um mandado de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão em Curitiba e São José dos Pinhais, além de bloquear valores dos investigados.

Segundo a PF, a investigação começou com denúncias de vítimas do esquema, apontando que o líder, que já foi preso e responde a processo em liberdade desde junho de 2023, continuava suas atividades fraudulentas.

A polícia verificou que ele utilizava conta bancária de um ex-funcionário para ocultar gastos em Curitiba. O investigado, réu na Operação Poyais, violou medidas cautelares, retomando operações ilegais e envolvendo ex-colaboradores.

Conforme a PF, a operação visa cessar essas atividades e aprofundar a apuração da responsabilidade criminal de outros envolvidos. A escolha do nome “Maracutaia” faz referência aos artifícios fraudulentos empregados pela organização.

