Levando chopeira em carrinho de mercado, suspeito de furtar bar é preso em Curitiba

Um homem suspeito de furtar um bar no Centro de Curitiba foi preso pela Guarda Municipal (GM) na segunda-feira (13). Monitorando a região com auxílio das câmeras da Muralha Digital, os guardas acharam estranha a atitude do homem, que estava andando pela região central com uma chopeira dentro de um carrinho de supermercado.

Vendo a situação em tempo real, uma equipe de patrulhamento da GM saiu pela região e encontrou o homem na Rua Riachuelo. Durante a abordagem, ele confessou o furto.

Além da chopeira, foram encontrados outros itens eletrônicos com ele, como uma câmera de vigilância, uma tela de computador e cabos conectores de energia – todos pertencentes ao bar furtado.

Pouco tempo depois, a proprietária do bar, que estava à procura do autor do crime, compareceu ao local e reconheceu os itens que tinham sido levados. Já o homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.