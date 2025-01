Banda inglesa Bush celebra 30 anos com show em Curitiba

A banda multiplatina Bush irá celebrar seus 30 anos de carreira com uma turnê mundial, e o Brasil está entre os países a serem visitados. Após participação na edição 2025 do Lollapalooza, em São Paulo, os ingleses farão duas apresentações solo da sua Loaded: The Greatest Hits Tour, que traz os maiores sucessos dessas três décadas de carreira. Uma das apresentações acontece em Curitiba no dia 1º de abril, na Ópera de Arame. Os shows extras no país são realizados pela Time For Fun.

Nos shows, não irão faltar canções como The Chemicals Between Us, Everything Zen, Swallowed e Glycerine. A turnê também apoia o lançamento do álbum Loaded: The Greatest Hits 1994-2023 (Round Hill Records), que compila os principais trabalhos do grupo. Para 2025, os roqueiros prometem mais um álbum de inéditas.

Composta por Gavin Rossdale (vocal, guitarra), Chris Traynor (guitarra), Corey Britz (baixo) e Nik Hughes (bateria), Bush conta com mais de 24 milhões de discos vendidos, uma indicação ao Grammy, 1 bilhão de streams e uma sequência de hits nº 1 ao redor do mundo. Todo esse trabalho ajudou a banda a se tornar uma das principais e mais autênticas do rock mundial.

Além de Curitiba, a banda ainda se apresenta no Rio de Janeiro, no dia 02 de abril, no Vivo Rio. Membros do fã-clube oficial contam com pré-venda entre 14/01 (a partir das 14h00) e 16/01 (até 10h00). Clientes Spotify poderão comprar ingressos com exclusividade entre 16/01 (a partir de 10h00) e 17/01 (até 10h00). A abertura de vendas para o público em geral começa na sequência (17/01 às 10h00).

“Estávamos impacientes para retornar à América do Sul – e estamos emocionados por finalmente voltar – mal podemos esperar para ver vocês”, comemora Gavin Rossdale.

Além dos sucessos contidos em seus álbuns, o multifacetado grupo também se destaca por composições contidas em blockbusters como John Wick. Na estrada, a banda regularmente lota arenas e incendeia palcos de festivais ao redor do globo. E é exatamente isso o que o Bush pretende fazer por aqui em 2025, com os primeiros shows no Brasil desde 2019.

Serviço

BUSH – LOADED: THE GREATEST HITS TOUR

Pré-venda fã-clube: De 14/01/2025 às 14h00 até 16/01/2025 às 10h00;

Pré-venda Spotify: De 16/01/2025 às 10h00 até 17/01/2025 às 10h00;

Venda Geral: 17/01/2025 às 10h00

Curitiba:

Realização: TIME FOR FUN (T4F)

Data do evento: terça feira, 01 de abril de 2025

Local: Ópera de Arame – R. João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR, 82130-010

Abertura da casa: 19h00

Início do show: 21h00

Capacidade: 1.676 pessoas

Ingressos: A partir de R$ 295,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: De 10 a 15 anos acompanhado dos responsáveis legais e a partir de 16 desacompanhado. Vedada a entrada de menores de 10 anos.

INGRESSOS:

Setor Valor Inteira Meia-Entrada PLATEIA VIP R$ 790,00 R$ 395,00 PLATEIA R$ 590,00 R$ 295,00 CAMAROTES R$ 690,00 R$ 345,00

MEIA-ENTRADA:

Obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos), e na entrada do evento (para compras via internet).



BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Live Curitiba – Rua Itajubá, 143, Bairro Novo Mundo, Curitiba/PR

De terça a sábado: das 10h às 17h – pausa para almoço das 13h às 14h;

Domingo, segunda feira e feriados: fechado.



LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Taxas de conveniência e de entrega.



FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN:

Internet:

– Cartões de crédito American Express®, Visa, MasterCard, Diners, Hipercard e ELO.



Bilheteria e Pontos de Venda:

– Dinheiro;

– Cartões de crédito American Express®, Visa, MasterCard, Diners, Hipercard e ELO;

– Cartões de débito Visa Electron, Mastercard débito, Elo Débito e Hipercard;

– Vale Cultura Sodexo.