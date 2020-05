Carros que são desejo de muita gente como um Chrysler PT Cruiser, Honda CR-V e outros modelos populares como Fiat Uno, VW Gol fazem parte do leilão de veículos da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba. Ao todo, são 111 veículos, 51 motos e 60 automóveis, que podem ser adquiridos com lances feitos pela internet. Os lances para a aquisição das motos e carros, registrados até a tarde desta quarta-feira (6), vão de R$ 200 a R$ 13,4 mil.

Os veículos que serão leiloados podem ser conferidos no site do leiloeiro. Os interessados ainda podem avaliar os carros e motos de perto, nesta nesta quinta (7) e sexta-feira (8), das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, no pátio da Superintendência de Trânsito (Setran), no bairro Portão. A entrada no pátio é condicionada à utilização de máscaras.

De acordo com a Setran, os veículos participantes do certame foram removidos das rua de Curitiba, após fiscalizações de trânsito feitas por agentes da instituição e por guardas municipais, não tendo sido retirados pelos proprietários no prazo estipulado por lei.

O resultado do pregão eletrônico sai no próximo sábado (9), às 9h. Também no sábado acontecem novas edições de leilões para pessoas jurídicas interessadas em sucata aproveitável, cujos editais estão publicados no site da Setran.

Como comprar no leilão?

Todos os procedimentos para aquisição e posterior liberação dos veículos leiloados, além do funcionamento da desvinculação dos débitos pendentes, podem ser consultados no edital do leilão.

Leilão de automóveis e motocicletas

Data: sábado (9)

Horário: 9h

Visitação aos modelos

Datas: quinta (7) e sexta-feira (8)

Horário: das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h

Local: Pátio da Setran, Rua Alberto Klemtz, 310 – Portão