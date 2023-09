Leilão da PRF no Paraná tem mais de 100 veículos com lances a partir de R$ 200

Mais de 100 veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná serão vendidos em um leilão virtual. Ao todo, são 121 veículos conservados e que podem voltar para a circulação nas ruas, com lances mínimos entre R$ 200 a R$ 16 mil. Além deles, há 111 sucatas de veículos, com lances iniciais que variam de R$ 3 até R$ 2,2 mil.

De acordo com a PRF, participam do leilão inclusive os veículos com restrição judicial, que estejam há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à instituição no estado.

Leilão online

As sessões públicas de lotes de veículos conservados, que podem voltar à circulação, e de sucata, com motor aproveitável e inservível, serão realizadas exclusivamente no sistema eletrônico “online” no site do leiloeiro: www.kronbergleiloes.com.br.

Veículos que podem rodar x sucata

Os veículos considerados conservados, podem retornar a circular em via pública após pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito, não havendo relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos.

Já as sucatas são veículos que estão impedidos de circulação em vias públicas, se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças e só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.

Datas

De acordo com a PRF, as próximas seções públicas do leilão serão nos dias 16 de setembro (veículos para circulação) e 23 de setembro (sucata). Serão leiloados veículos recolhidos na Região Metropolitana de Curitiba.

