Kombi remendada e merenda com pipoca: os alunos esquecidos da RMC

Sem saber o cardápio dos estudantes e convivendo com um transporte que sempre está estragando, mães que moram em Palmital, uma área rural de Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), estão preocupadas com a segurança dos filhos que frequentam a Escola Municipal do Campo Jacob Porkote. De acordo com os relatos, são dois problemas: transporte e merenda escolar.

O transporte das crianças de casa até a escola é feito por uma Kombi, que passa pela região pegando os estudantes. No entanto, os pais reclamam das condições do veículo. Com um filho de oito anos que frequenta a Escola Jacob Porkote, Raquel Simone Santana afirma que a Kombi está soldada na parte de baixo e que o próprio motorista já confirmou que ela precisou ser reformada várias vezes.

Fotos: colaboração.

Raquel revela que há pouco tempo a Kombi estragou perto da casa dela. Sem solução, ela e o irmão tiraram todas as crianças do veículo e pediram para um ônibus escolar, que faz a condução dos estudantes na cidade, levar os alunos até a escola. “E a Kombi ficou lá a tarde inteira até o guincho ir buscar”, comenta.

Marielen Koliski, mãe de uma menina de quatro anos que estuda no local, confirma o problema. “Na área rural só tem aquela escola perto e a gente depende do transporte. Desde o ano passado a Kombi começou a estragar e eles só vão remendando. Neste ano, no começo, eles mudaram de motorista. A Kombi estragava e ele tinha que pegar o carro particular dele para carregar as crianças. Achei um absurdo e a gente foi na prefeitura no começo do ano para reclamar disso. O carro dele não tinha banco. As crianças iam todas sentadas no assoalho do carro”, conta Marielen.

De acordo com Marielen, a Prefeitura de Bocaiúva do Sul não deu retorno sobre a situação. “Do transporte não é uma, nem duas vezes que a gente vai atrás pra melhoria e não dão resposta pra gente”, reclama.

Uma grande preocupação das mães é a segurança das crianças. Marielen diz que já viu a suspensão do veículo cair e, como moram em uma região de subidas e descidas, ela teme algum acidente. “Eu falei pro motorista ‘e se acontece de quebrar a Kombi em uma descida com as crianças dentro?’ e ele só respondeu ‘sinto muito’. O motorista também não tem culpa, ele faz o que pode. Ele trabalha com o que dão para ele trabalhar”, comenta.

Outra mãe que prefere não se identificar possui três filhos matriculados e revela que quando uma Kombi estraga, outra é colocada para fazer o trabalho. No entanto, as condições do segundo veículo também são ruins. “Fazem promessa de vir micro, de mudar, mas sempre continua do mesmo jeito”, desabafa.

Café preto e pipoca: mães reclamam da merenda escolar

No edital da Prefeitura de Bocaiúva do Sul que prevê a contratação do serviço são descritas várias regras para garantir uma boa alimentação das crianças. “É necessário à aquisição de alimentos variados e seguros que respeitem a regionalidade cultural do local, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento intelectual e motor, que auxiliam na formação de hábitos alimentares saudáveis e garantam o bom rendimento escolar, bem como a segurança alimentar e nutricional (SAN) dos escolares das unidades de ensino do Município de Bocaiúva do Sul”, diz parte do edital.

No entanto, as mães que possuem os filhos matriculados na Escola Municipal Jacob Porkote afirmam que não é essa a alimentação que os estudantes estão recebendo.

Marielen explica que todos os dias pergunta para a filha como foi a aula e o que ela lanchou. Geralmente, a menina conta que comeu pipoca ou bolo de fubá com café preto. Outro apontamento da mãe é que a escola não informa o cardápio semanal. “Não tem um cardápio certo para as crianças. Todo dia ela chega com fome”.

“A gente nem sabe quem faz a merenda. A gente não sabe de nada. Por ser área rural eu acho que eles deixam muito a desejar”, reclama.

De acordo com com Raquel, algumas vezes o filho conta que comeu arroz e feijão ou arroz com ovo. Entretanto, na maioria dos dias ele relata que a refeição foi um lanche rápido, como pipoca com chá.

A mãe, que prefere não se identificar, confirma a situação e acrescenta que os três filhos reclamam da alimentação. “Eu tenho costume de chegar e falar com eles qual foi o lanche, o que eles fizeram. Ai eles chegam falando ‘mãe, hoje foi café preto de novo. Pipoca queimada, suco’. É só isso. É raro quando tem uma comida lá”.

E aí, prefeitura?

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Prefeitura de Bocaiúva do Sul informa que foi realizada uma reunião na última segunda-feira (01) na Escola Municipal do Campo Jacob Porkote para abordar as questões relacionadas ao cardápio da merenda escolar e ao funcionamento do transporte dos estudantes.

Sobre a merenda escolar, a prefeitura alega que os cardápios são “criteriosamente elaborados pela nutricionista responsável, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Este programa visa garantir a oferta de refeições saudáveis e adequadas, seguindo os parâmetros nutricionais necessários para o desenvolvimento dos alunos. Ademais, cumpre ressaltar que o Município de Bocaiúva do Sul é um dos poucos municípios da Região Metropolitana de Curitiba que oferecem duas refeições por período, ou seja, no período da manhã são servidos o primeiro lanche às 07:15 e o segundo lanche às 09:30, no período da tarde são servidos às 12:40 e as 15:00.”

Já sobre o transporte escolar, o município diz que o serviço é realizado por uma empresa terceirizada, “conforme estipulado pela Lei nº 10.520/2002, que regula as contratações de serviços terceirizados pela administração pública. As questões levantadas na reunião já foram repassadas para a empresa responsável, que está apurando os fatos e tomando as providências necessárias. Ressaltamos que a contratação da empresa segue rigorosamente os critérios de segurança e qualidade exigidos pela legislação vigente”, finaliza nota.

Miau 8 comportamentos curiosos e intrigantes dos gatos Homenagem Conhecido como Padre dos Pobres vai receber título importante no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?