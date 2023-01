Nesta sexta-feira (09), dia em que o Brasil enfrenta a Croácia, 12h, pela Copa do Mundo do Catar, o expediente na Prefeitura de Curitiba será em horário diferenciado. Confira abaixo.

Urbs

Unidades administrativas

8h às 11h.

Mercado Municipal Capão Raso

Facultativo. Está autorizado o fechamento das lojas até 30 minutos antes do início da partida e abertura até 30 minutos após o encerramento.

Unidades de atendimento nas Ruas da Cidadania

Funcionarão das 8h às 11h.

Rua da Cidadania Matriz

Aberta das 9h às 19h.

Estacionamento da Praça Rui Barbosa

Aberto das 7h às 19h.

Rua 24 Horas

Aberta das 9h às 23h.

Arcadas do Pelourinho e Arcadas de São Francisco

Aberto das 9h às 19h.

Loja #CuritibaSuaLinda – Mercado Municipal Centro

Aberta das 8h às 15h.

Loja #CuritibaSuaLinda – Jardim Botânico

Aberta das 9h às 18h.

Loja #CuritibaSuaLinda – Memorial Parque São Lourenço

Aberta das 10h às 18h.

Loja #CuritibaSuaLinda – Shopping Estação

Aberta das 12h às 19h.

Loja #CuritibaSuaLinda – Torre Panorâmica

Aberta das 10h às 18h.

Loja #CuritibaSuaLinda – Palacete Wolf

Fechada.

Educação

Escolas, CMEIs e CMAEs funcionam normalmente.



Saúde

Unidades Básicas de Saúde

Fecham às 11h e retornam o atendimento 30 minutos após o encerramento do jogo.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas

• UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

• UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

• UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

• UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

• UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

Samu 192

Atendimento 24 horas

Central 3350-9000

Diariamente, das 8h às 20h.

Caps

Os Caps III fecham às 11h e retornam o atendimento ao público 30 minutos após o encerramento do jogo. O atendimento aos pacientes acolhidos nos leitos não será interrompido.

Os CAPS II fecham às 11h e retornam o atendimento 30 minutos após o encerramento do jogo.



Unidades da Segurança Alimentar e Nutricional

Mercado Municipal de Curitiba

Funciona normalmente das 8h às 18h.

Mercado Regional Cajuru

Expediente normal das 8h às 18h.

Armazéns da Família

Abrem das 8h às 11h.

Sacolões

Sacolão Santa Cândida

Fecha na hora do jogo e abre novamente na sequência.

Demais unidades: Expediente normal.

Feiras livres diurnas, noturnas, gastronômicas e orgânicas e Programa Nossa Feira

Ponto facultativo.

Restaurante Popular

Abre normalmente.

* O Projeto Mesa Solidária funciona todos os dias, inclusive fins de semana e feriados.

Meio Ambiente

Proteção Animal

Zoológico, Museu de História Natural, Centro de Referência para Animais em Risco (CRAR) e Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) estarão fechados.

Atendimento de emergência (ambulância) – Das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

Limpeza Pública

Os serviços de limpeza pública funcionarão normalmente nos dias dos jogos.

Ecopontos

Funcionam normalmente.

Serviço funerário

Atendimento ininterrupto.

Casa da Mulher

A Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente.

Ação Social

O funcionamento será normal durante o dia em todas as Unidades de Proteção Social Especial que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional para atendimento à população de rua; nos Centros de Referência Especializado para População de Rua (Centros Pop), na Casa da Acolhida e do Regresso (CAR), na Rodoferroviária e na Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES), responsável pelo serviço de abordagem social, além da Central de Regulação de Vagas para acolhimento.

Os 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os dez Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), que atendem as famílias em todas as regionais da cidade, e as unidades do Liceu de Ofícios vão funcionar das 8h às 11 horas.

Trânsito

A cobrança do Estacionamento Regulamento (EstaR) funcionará normalmente conforme a sinalização em todas as áreas. O atendimento ao público na Superintendência de Trânsito (Setran) será das 8h às 11h.

Torre Panorâmica

Sem alterações, funcionará das 10h às 18h.

Espaços Culturais

Cine Passeio e Memorial Paranista

Aberto das 10h às 18h.