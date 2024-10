Jipeiros organizam “Passeio das Patroas” pelo Outubro Rosa

Para incentivar o autocuidado e a prevenção contra o câncer de mama de um jeito descontraído, o grupo Jipeiros Santa Felicidade vai realizar o 3º Passeio das Patroas. O passeio vai percorrer 55 km por vias urbanas e rurais da Região Metropolitana de Curitiba, onde o maior desafio será a conscientização. A grande vencedora será a qualidade de vida.

O evento será no dia 26 de outubro (sábado). A largada é às 9h no CTG 8 de Dezembro [Rua Silvestre Jarek, 723, Centro, Campo Magro] e a chegada será por volta das 13h na Igreja da Taquarinha Sagrado Coração de Jesus [distrito de Três Córregos, Campo Largo], onde haverá acampamento e almoço típico de igreja. Neste passeio não haverá nenhum tipo de competição.

São esperados cerca de 250 participantes – de Curitiba e Região Metropolitana, Ponta Grossa e Joinville – que virão com seus jipes originais ou adaptados, das mais variadas cores e estilos. Além de ser uma confraternização entre famílias, alguns homens estarão vestidos de mulheres para fazer o alerta e estimular que suas companheiras cuidem da saúde e façam o diagnóstico precoce.

Diversão e ajuda

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp 41-99810-3060 até o dia 26 de outubro. O valor é de R$ 240,00 por carro e dão direito a uma camiseta personalizada do evento, dois vales para café da manhã, dois vales para almoço e participação em sorteio de brindes. Haverá vendas extras de café, almoço e camisetas para os demais participantes.

Os organizadores pedem a doação de alimentos não perecíveis ou o pagamento de uma contribuição extra de R$ 20 por carro inscrito. Toda renda do evento será destinada às ações sociais do grupo Jipeiros Santa Felicidade (@jsf_jipeiros) que atende famílias carentes dos municípios de Almirante Tamandaré, Campo Magro, Itaperuçu e Campo Largo.

Entre 2023 e 2024 o grupo já arrecadou variados donativos – por meio de rifas e contribuições espontâneas – e repassou às comunidades atendidas no Paraná e às vítimas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. A equipe de jipeiros também realizou doações de materiais escolares, itens de higiene, roupas, fez ações solidárias na Páscoa, no Natal, no Dia das Crianças e construiu uma casa para uma família de Almirante Tamandaré que perdeu a residência num incêndio.

Cuidados com a saúde feminina

Enquanto os jipeiros se divertem pelas trilhas da cidade e do campo, os organizadores vão reforçar a importância da campanha do Outubro Rosa 2024, que tem como objetivo motivar a população às ações de controle e o cuidado integral relativos aos câncer de mama e do colo do útero, com foco na prevenção e na detecção precoce.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número total de pessoas diagnosticadas com câncer quase dobrou nas últimas duas décadas, passando de cerca de 10 milhões em 2000 para 19,3 milhões em 2020. As projeções sugerem que o número de pessoas diagnosticadas com câncer aumentará ainda mais nos próximos anos e será quase 50% maior em 2040 do que em 2020.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, entre 2023 e 2025, a estimativa é que o Brasil tenha 73.610 novos casos de câncer de mama, o que equivale a 41,89 casos por 100 mil mulheres.

Off-road fraterno

O 3º Passeio das Patroas é um evento de confraternização para os amantes do off-road e terá duas modalidades de trilhas: Leve [para veículos com tração 4×4 originais] e Moderada [para veículos com tração 4×4 com pneu acima de 33’]; ambas com percurso de 55 km.

Em todo o trajeto, quem deve guiar os carros são as mulheres, mas se o homem dirigir, ele terá que se vestir de mulher. E se veículos ficarem atolados na lama ou apresentarem problemas técnicos, uma equipe de apoio vai ajudar os participantes.

O Passeio das Patroas começou em 2022 e sempre foi atrelado à causa da saúde feminina. Desde a primeira edição, o tema do Outubro Rosa é o destaque do encontro festivo, organizado pelo grupo Jipeiros Santa Felicidade.