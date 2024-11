Investimento de R$ 8 milhões cria agentes de inovação em Curitiba e mais cidades do PR

O Governo do Estado destinou R$ 8,62 milhões para a seleção de 50 profissionais com graduação em diferentes áreas para atuar como agentes regionais de inovação em cinco cidades da Região Metropolitana de Curitiba e em 33 municípios do interior paranaense. O montante será destinado para o custeio de bolsas-auxílio no valor mensal de R$ 5 mil, pelo período de dois anos e meio. O processo seletivo dos bolsistas será conduzido por nove universidades das redes estadual e federal, a partir de março de 2025.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre as secretarias da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), a da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), e Fundação Araucária.

De acordo com o edital da Chamada Pública 24/2024, as instituições de ensino superior podem encaminhar as propostas até 10 de dezembro, com a indicação de um coordenador para acompanhar o desenvolvimento dos planos de trabalho dos respectivos projetos, incluindo a supervisão e orientação dos bolsistas.

As atividades dos bolsistas serão realizadas nos núcleos de inovação tecnológica (NITs) das universidades envolvidas, com o objetivo de fomentar a cultura do empreendedorismo, associada ao desenvolvimento científico e tecnológico. A atuação dos agentes regionais de inovação será focada no fortalecimento dos ecossistemas locais de inovação e no potencial do setor produtivo empresarial das diferentes regiões do Paraná.

O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, destaca o caráter colaborativo dessa ação. “O Estado busca contribuir para fortalecer a relação contínua entre a academia, o setor produtivo empresarial e a sociedade, e o agente regional de inovação irá facilitar a conexão com as demandas por soluções tecnológicas, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e a geração de trabalho, emprego e renda”, afirmou.

A iniciativa tem amparo no Programa de Estímulo às Ações de Integração Universidade, Empresa, Governo e Sociedade, denominado Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável (Ageuni). Coordenado pela Seti, a Ageuni é um programa estratégico que busca agregar tecnologia aos processos de produção de bens e serviços e incentivar o desenvolvimento socioeconômico paranaense.

O presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig, associa o desenvolvimento do Paraná à força do sistema estadual de ciência, tecnologia e ensino superior. “Temos um dos sistemas de ciência, tecnologia e ensino superior mais robustos e consistentes do Brasil, com capilaridade suficiente para assegurar que o Estado se desenvolva de forma equilibrada e integrada, promovendo inovação e geração de conhecimento em todas as regiões”, salientou.

METODOLOGIA – Para viabilizar o programa de agente regional de inovação, o governo estadual firmou uma cooperação técnica com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR), que fornecerá assessoria, qualificação e mentoria para os bolsistas. O intuito é replicar uma metodologia consolidada da instituição parceira, denominada agentes locais de inovação, que auxilia empreendedores na implementação de soluções inovadoras.

Os profissionais serão capacitados para identificar oportunidades para a inserção de novos produtos e serviços, fortalecendo as redes de colaboração entre empresas, instituições de ensino superior e organizações da sociedade civil. Além de aumentar a maturidade dos ecossistemas locais de inovação de forma integrada, a ação pretende estabelecer um ambiente mais favorável para a geração de empreendimentos inovadores e competitivos em todo o território paranaense.

Cidades

Na Região Metropolitana da Capital, os profissionais serão selecionados para atuar nas cidades de Curitiba, Araucária, Fazenda Rio Grande, Pinhais e São José dos Pinhais. No Norte do Estado, os bolsistas irão desenvolver atividades nas cidades de Arapongas, Assaí, Cambé, Cornélio Procópio, Ibiporã, Londrina, Mandaguari e Rolândia. Na região Noroeste em Cianorte, Maringá e Umuarama. No Vale do Ivaí, atuarão em Apucarana e Jandaia do Sul.

Na região Oeste do Paraná, serão selecionados bolsistas para Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Palotina e Toledo. No Sudoeste, os municípios são Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Palmas, Pato Branco e Realeza. Na região dos Campos Gerais, os profissionais atuarão em Castro e Ponta Grossa. No Sul do Estado, serão designados para Rio Negro e União da Vitória; e no Centro-Sul, para Guarapuava e Irati.

Campo Mourão, no Centro-Oeste, e Pitanga, na Região Central, fecham a lista dos municípios contemplados.

A ação envolve as universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar). A Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) também integram a parceria institucional para a implantação dos agentes regionais de inovação.