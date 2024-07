Inverno dá as caras: Curitiba registra a menor temperatura máxima do ano

O frio chegou valendo em Curitiba. A capital paranaense registrou nesta terça-feira (09) a menor temperatura máxima de 2024. De acordo com informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima foi de apenas 10,1ºC. Já a mínima foi de 9,3ºC.

De forma geral, a maioria das cidades paranaenses tiveram baixas temperaturas máximas nesta terça. A temperatura máxima mais alta foi de 15,3ºC, registrada em Cambará e Cruzeiro do Iguaçu.

Além do frio, os curitibanos tiveram uma terça-feira bastante chuvosa. Um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já indicava a possibilidade de chuva intensa na região.

Para quem deseja por dias mais quentes, a notícia não é das melhores. O frio deve continuar pelos próximos dias. Para quarta-feira (10), a previsão do Simepar prevê nebulosidade, chuviscos e pouca variação de temperatura. Em Curitiba, a mínima prevista é de 9ºC e máxima de 16ºC.

Além disso, o Inmet também tem um alerta laranja – que indica perigo para chuvas intensas no Paraná, nesta quarta-feira (10). Podem ser atingida a Região Metropolitana de Curitiba e as regiões do Norte Pioneiro, Noroeste, Norte Central e Centro Oriental do Paraná.

Até quando vai o frio no Paraná?

De acordo com o Simepar, o frio e a chuva devem permanecer em todo o Paraná até o início da próxima semana. Há possibilidade de pancadas de chuva mais fortes a partir de quinta-feira (11) até domingo (14).

Neve e chuva congelada no Paraná?

O Simepar descartou a possibilidade de geada, neve ou chuva congelada no fim de semana.

Dois fatores ajudam a manter essa condição de tempo por todo o Estado: uma massa de ar frio próxima ao Paraná, úmida, resultando na chuva constante, e a cobertura de nuvens, que impedem o aparecimento do sol, resultando em dias gelados mesmo sem o registro de temperaturas negativas. Entretanto, não existem condições meteorológicas para a formação de neve, chuva congelada ou geada.

