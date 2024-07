De olho no tempo!

O frio irá permanecer em Curitiba nos próximos dias, mas a geada que estava prevista para o fim de semana não deve ocorrer. Já a chuva intensa deve ser a companheira dos curitibanos até o começo da outra semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Curitiba e mais cidades – das regiões Centro Ocidental, Noroeste, Sudeste, Norte Central, Centro Oriental, Centro-Sul, Sudoeste, Norte Pioneiro e Oeste do Paraná – estão sob alerta amarelo, com perigo potencial para chuvas intensas. O aviso vale do meio dia até às 23h59 desta terça-feira (9).

Até quarta-feira (10), também há um alerta laranja para chuvas intensas emitido pelo Inmet, válido para a Região Metropolitana de Curitiba e as regiões do Norte Pioneiro, Noroeste, Norte Central e Centro Oriental do Paraná.

Sistema frontal e ventos

Segundo o Simepar, a presença de um sistema frontal sobre o oceano e a circulação dos ventos em níveis mais elevados da atmosfera continua favorecendo o desenvolvimento de áreas de chuva sobre as diversas regiões paranaenses. Nesta terça-feira, precipitações ocorrem em vários momentos, com volumes mais expressivos entre o Leste (Curitiba, Região Metropolitana e Litoral) e o Norte/Noroeste do Paraná.

Temperaturas em Curitiba

A quinta-feira (11) promete ter as chuvas mais intensas em Curitiba, sendo um dia de muito trabalho para o guarda-chuva, com a previsão de 23.2 mm com ventos de 30 km/h.

Com relação às temperaturas, com o céu encoberto na maior parte do dia, a sensação é de mais frio em função do vento. Na capital, a mínima deve ficar em 9ºC na quarta-feira (10) e em 11ºC na quinta.

