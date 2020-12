Com febre, saturação baixa, falta de ar e tosse, o vereador Bruno Pessuti (Podemos) foi diagnosticado com coronavírus nesta manhã de segunda-feira (14). De acordo com informações da Câmara Municipal de Curitiba, o vereador está internado no Hospital Marcelino Champagnat desde sábado (12). Exames revelaram uma pneumonia bacteriana.

Apesar do diagnóstico e sintomas, o vereador disse que está se sentindo melhor nesta segunda-feira. “Minha saturação está boa e estou tomando antibióticos, corticoides e anti coagulantes para reduzir a infecção”, disse. Mesmo internado, Pessuti participou da sessão plenária remota da câmara nesta manhã e defendeu a aprovação de dois projetos dele que estavam na pauta do dia.

Quem também recebeu o diagnóstico positivo foi o vereador Mauro Bobato (Podemos). Na sessão desta segunda, ele contou ter tido sintomas leves da doença no final de novembro. “Imaginei que era apenas uma gripe, mas minha esposa fez o teste e deu positivo. Depois eu fiz o teste e confirmei o diagnóstico. Passei o período de quarentena”, revelou Bobato.

Outros vereadores que contraíram coronavírus

Tiveram a confirmação da covid-19 os vereadores Marcos Vieira (PDT), Sabino Picolo (DEM), Noemia Rocha (MDB), Cristiano Santos (PV) e Jairo Marcelino (PSD). Marcelino, aos 77 anos, não resistiu às complicações e faleceu no dia 20 de outubro. Ele era o vereador da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) há mais tempo em atuação.

O presidente da Câmara de Curitiba, Sabino Picolo, se recupera em casa e está afastado das atividades, de atestado médico. Cristiano Santos segue internado no Hospital Vita, onde está desde o dia 22 de novembro. A última atualização sobre seu estado de saúde foi divulgada na quinta-feira (10), com informações de que ele “segue na UTI, estável, sedado, com uso do ventilador e fora do setor de isolamento”. Durante a sessão, Pier Petruzziello (PTB) reforçou o pedido de orações pelo parlamentar e disse que ele “está melhorando”.

Os demais parlamentares apresentaram sintomas leves e não precisaram de internação hospitalar. A exceção foi a vereadora Noemia Rocha, que chegou a ser internada, em setembro, para receber suplementação de oxigênio.