Instituição que leva arte a hospitais abre vagas para palhaços em Curitiba

A Associação Semeando Amor, instituição sem fins lucrativos que leva a arte da palhaçaria a ambientes hospitalares está com vagas abertas para voluntários. As inscrições estão abertas até o dia 27 de abril.

A oportunidade é para atuar na equipe Semeando Risos, que promove visitas a ambientes hospitalares por meio da arte da palhaçaria, humanizando o ambiente de maneira lúdica e promovendo saúde e bem-estar.

+ Leia mais: Nômade digital: desafios e dicas para trabalhar remotamente pelo mundo

Para participar, é necessário atender a alguns critérios:

Ser maior de 18 anos;

Residir em Curitiba ou Região Metropolitana;

Ter disponibilidade para três atividades presenciais mensais;

Ter interesse em aprender e aperfeiçoar a arte de ser palhaço;

Não estar ligado a nenhum outro grupo de palhaçaria.

Também é preciso contribuir com uma taxa de inscrição no valor de R$ 20,00. Para os candidatos que forem selecionados no final do processo, haverá uma taxa de adesão de R$ 180,00.

As inscrições podem ser feitas pelo link do formulário.

Associação Semeando Amor

A Associação Semeando Amor, fundada em 2013, promove atividades de cunho educacional, artístico e cultural em locais de vulnerabilidade, tanto social quanto emocional.

A organização é constituída por pessoas que desejam semear e cultivar o afeto, a solidariedade e o amor, proporcionando um impacto social cada vez maior e potente.

Saiba mais sobre a Associação nas redes sociais:

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?