Termina nesta quarta-feira (09) o prazo para inscrição do Hack pela Gastronomia, um hackaton que promete gerar um enorme banco de ideias e soluções para ajudar micro e pequenas empresas que trabalham com alimentação, um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. O hackaton englobará cinco dias de atividades e mentoria gratuitas completamente online, entre os dias 12 e 16 de setembro. É possível se inscrever individualmente ou em grupo.

O Hack, palavra que significa reconfigurar ou reprogramar, é promovido pela plataforma de conteúdo Bom Gourmet Negócios. Faz parte de um projeto que incluiu a Gazeta do Povo na seleta lista de 44 veículos de comunicação de 12 países da América Latina que receberam os recursos da empresa.

Como se inscrever para o Hack pela Gastronomia

O hackathon é voltado para profissionais da área de gastronomia, negócios, comunicação, marketing, UX/Design, tecnologia, programação, engenharias e finanças. Foi pensado para reunir empresários de variados portes, professores, estudantes, pesquisadores e a comunidade como um todo. Os participantes poderão escolher e propôr soluções para uma das cinco categorias de desafios: Negócios, Comportamento, Comunicação, Espaço e Tecnologia. As três melhores soluções serão conhecidas no dia 21 de setembro, durante uma live realizada pelo Bom Gourmet.

As inscrições estarão abertas até o dia 9 e podem ser feitas individualmente ou com um time já formado. Quem se inscrever sozinho, será direcionado a uma equipe de acordo com seu perfil e a categoria que escolher. Startups com soluções prontas podem participar do hackathon oferecendo mentorias para as equipes, e poderão disponibilizar o pitch no banco de soluções final.

Para ajudar as equipes no desenvolvimento das ideias, o hackathon utilizará metodologias ágeis aplicadas à gestão de projetos e produtos. A maratona será dividida em etapas que vão desde a ideação, passando pela prototipagem e apresentação final da solução criada. Nesse processo, a todo momento, os times serão acompanhados por mentores de diversas áreas do conhecimento.

>>> Mais informações pelo site https://hackpelagastronomia.com.br/.

Cronograma

1º a 9 de setembro: Talks temáticos + inscrições para o hackathon

10 e 11 de setembro: Formação dos times

12 a 16 de setembro: Hackathon

18 a 20 de setembro: Avaliação dos jurados

21 de setembro: Live com a divulgação das melhores ideias