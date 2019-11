O incêndio que destruiu parte de um restaurante fechou um trecho da Avenida Senador Souza Naves, no Alto da XV, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (1). O local interditado fica entre as ruas José de Alencar e Almirante Tamandaré. Não há relatos deferidos. Com os bombeiros trabalhando no rescaldo do incêndio até por volta das 20 horas, a pista ficou bloqueada por cerca de 4 horas ao todo.

Conforme testemunhas, as chamas teriam começado no sótão do imóvel. Funcionários do estabelecimento tentaram conter o fogo antes de sair do local e chamar os bombeiros. A casa estava fechada e não havia clientes no restaurante.

O incêndio começou no sótão do imóvel. Parte do telhado foi consumido pelas chamas. De acordo com os bombeiros, o fogo já era considerado controlado, às 16h25, porém, ainda havia focos de difícil acesso.

As informações iniciais do Corpo de Bombeiros dão conta de que uma falha elétrica teria provocado o incêndio no restaurante. “O fogo começou no forro e, como se trata de uma estrutura de madeira e bastante antiga, ele se alastrou rapidamente, afirmou o tenente Antonio Júnior, dos bombeiros.

O incidente provocou bloqueio no trânsito na esquina da Souza Naves com a Almirante Tamandaré. Agentes da Setran e da Polícia Militar orientam o trânsito até o desbloqueio da rua.