Incêndio perto do Zoológico de Curitiba espalha fumaça e ameaça animais

Um incêndio atingiu a vegetação que fica às margens da Rua João Miqueletto, também conhecida como Estrada do Zoológico, em Curitiba, na tarde desta quinta-feira (29).

O fogo se espalhou pelo matagal e muita fumaça se espalhou por essa região do Alto Boqueirão. No local da ocorrência, o fotógrafo da Tribuna Átila Alberti fez o registro de um roedor preá correndo para fugir das chamas.

Nas fotos também é possível ver as chamas chegando perto da estrada. Veja:

Até o fechamento desta matéria, a situação do incêndio ainda não havia sido atualizada para o Corpo de Bombeiros.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!