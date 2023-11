Incêndio no Hospital Pequeno Príncipe: atendimento tem alterações

No fim da tarde desta terça-feira (31), o Hospital Pequeno Príncipe, no bairro Água Verde, em Curitiba, divulgou mais informações sobre a explosão seguida do incêndio que atingiu o Ambulatório de Oncologia e Hematologia e Transplante de Medula Óssea (TMO), onde as crianças recebem o tratamento de quimioterapia.

De acordo com o hospital, a ala ficou destruída e precisará ser totalmente reformada. Para manter o atendimento aos pacientes, a instituição está organizando um espaço alternativo. “Todas as equipes do Hospital estão empenhadas para organizar os espaços atingidos e de realocação para que tudo se normalize o quanto antes”, diz nota.

Além do ambulatório que foi incendiado, por enquanto, os atendimentos no Serviço de Ortopedia, que fica ao lado do setor atingido pelo fogo, e exames de ecocardio, holter, eletroencefalo e raio-x serão reagendados.

A Tribuna recebeu imagens que mostram como eram as salas antes do incêndio e como ficaram após o acidente.

O hospital também informou que a possível causa da explosão foi um vazamento na rede de oxigênio. Entretanto, essa informação ainda precisa ser confirmada pelo Corpo de Bombeiros. “A equipe de manutenção foi chamada assim que a enfermagem detectou o vazamento, que gerou a explosão”, explicou comunicado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou já não havia mais riscos porque o fogo foi contido pela Brigada de Incêndio do Hospital.

Homem fica ferido após explosão no Hospital Pequeno Príncipe

A explosão seguida do incêndio deixou um homem, de 39 anos, ferido. Ele trabalha na área de manutenção do hospital há três anos. A vítima sofreu queimaduras e foi encaminhada para atendimento externo. Ele teve a parte inferior da perna direita queimada e ainda não tem previsão de alta.

Além dele, outros sete colaboradores de áreas próximas ao local atingido pelo fogo sentiram desconforto respiratório e, após primeiro atendimento pela Medicina do Trabalho da instituição, foram encaminhados para outros hospitais.

No momento do acidente não havia pacientes no hospital, pois o atendimento começa às 8 horas e a explosão ocorreu por volta das 7h30.

