Incêndio em casa gera nuvem de fumaça por bairro na RMC

Um incêndio atingiu uma residência em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e espalhou uma nuvem de fumaça escura pelo bairro Jardim Moinho Velho na tarde desta segunda-feira (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado na Rua Rio Guaíba. Dois caminhões de médio porte e duas viaturas dos bombeiros foram acionadas para atender a situação.

A rua possui diversas residências próximas. Os bombeiros ainda não informaram se o fogo se espalhou para casas vizinhas e se há feridos no local.

