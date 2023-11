Incêndio em carro estacionado assusta vizinhança no Centro de Curitiba

Um carro teria sido incendiado na manhã desta segunda-feira (13) no Centro de Curitiba, próximo ao shopping Mueller. O veículo com placas de Canoas, Rio Grande do Sul estava estacionado na Rua Treze de Maio.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo dono de um estacionamento, às 5 horas da manhã. Após o fogo ser controlado, foi possível perceber que dentro do veículo havia álbuns de fotos que foram queimados, e o carro estava sem bateria. O proprietário do automóvel não tinha sido localizado até a publicação da reportagem.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPtran) esteve na região para orientar os motoristas. A suspeita de quem acompanhou o trabalho dos Bombeiros é que alguém teria incendiado o veículo.

