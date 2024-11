Incêndio em bairro de Curitiba deixa quatro casas destruídas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio em Curitiba destruiu quatro casas de uma comunidade localizada no bairro Campo Comprido, na madrugada deste domingo (10). As casas, muito próximas, ficaram destruídas, sendo que das quatro atingidas, duas delas ficaram destruídas por completo. Apesar da gravidade do incêndio, nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros o incêndio aconteceu na madrugada, por volta de 1h30, na Rua Rosamélia de Oliveira, no bairro de Curitiba.

+ Leia mais Mega Sena 2795 gigante premia três apostas de Curitiba e mais cidades do PR

Quatro caminhões dos Bombeiros e mais duas caminhonetes foram deslocados para atendimento à ocorrência, que precisou do trabalho de 14 bombeiros até seu encerramento.

Incêndio em Curitiba: casas muito próximas

A comunidade tinha casas muito próximas e com ligações elétricas compartilhadas, o que favoreceu para o avanço das chamas, segundo os Bombeiros. No local ficaram incendiadas as casas, bem como tudo que tinha dentro, como roupas, estofado, móveis em madeira e botijões de gás de cozinha.

Ainda não se sabe o que causou as chamas.

Quatro casas atingidas e duas completamente destruídas por incêndio, segundo os Bombeiros. Fotos: Divulgação/Corpo de Bombeiros.