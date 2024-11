Mega Sena 2795 gigante premia três apostas de Curitiba e mais cidades do PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta simples de Cuiabá, Mato Grosso, faturou a bolada de R$ 200 milhões que estava acumulada pela Mega Sena 2795. Realizado na noite deste sábado (09), o sorteio milionário levou muita gente a tentar a sorte, o que rendeu, pelo menos, um prêmio de consolação para três apostas de Curitiba e outras 11 apostas espalhadas pelo Paraná. Os apostadores faturaram a quina, quando se acertam cinco dos seis números sorteados.

Resultado Mega Sena 2795: 13, 16, 33, 43, 46 e 55

Os apostadores de Curitiba faturaram um prêmio de R$ 49,4 mil cada um. Um bolão de Londrina, norte do Paraná, ganhou R$ 98 mil por ter apostado com 7 números.

Em Curitiba, as apostas foram realizadas nas seguintes loterias: Imperador, no Centro de Curitiba, e na Lotérica Bons Ventos, no Mossunguê. A terceira aposta foi por Internet banking.

O próximo sorteio da Mega Sena ocorre nesta quarta-feira (13), com prêmio de R$ 3,5 milhões. Veja abaixo o detalhamento.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas? Prêmio CAMPO MOURAO/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$49.426,51 CHOPINZINHO/PR LOTERICA CENCI 6 Não Simples 1 R$49.426,51 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$49.426,51 CURITIBA/PR LOTERIAS IMPERADOR 6 Não Simples 1 R$49.426,51 CURITIBA/PR LOTERICA BONS VENTOS LTDA 6 Não Simples 1 R$49.426,51 ICARAIMA/PR LOTERICA UNIAO 6 Não Simples 1 R$49.426,51 LAPA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$49.426,51 LONDRINA/PR LOTERICA TRES MARIAS 7 Não Bolão 30 R$98.853,00 MARECHAL CANDIDO RONDON/PR LOTERICA MULLER LTDA 6 Não Simples 1 R$49.426,51 MARINGA/PR LOTERICA ESPERANCA 6 Não Simples 1 R$49.426,51 PARANAGUA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$49.426,51 PARANAVAI/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$49.426,51 PONTAL DO PARANA/PR LOTERICA PRAIA DE LESTE 6 Não Simples 1 R$49.426,51 SAO MATEUS DO SUL/PR LOTERIAS PE QUENTE 6 Sim Simples 1 R$49.426,51

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Se você quiser jogar 7 números, o valor da aposta sobe para R$ 35. O máximo de números que se pode apostar na Mega Sena são 20. Neste caso a aposta salta para R$ 193 mil.