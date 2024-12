Incêndio atinge igreja no bairro Rebouças, em Curitiba

Um incêndio atingiu a Igreja Batista Lagoinha, localizada na Avenida Iguaçu, 830, no bairro Rebouças, em Curitiba, na tarde desta quarta-feira (11). O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foi acionado por volta das 15h35 para combater as chamas que se concentraram nos fundos do segundo pavimento da edificação.

Três mulheres foram atendidas durante a ocorrência. Uma senhora de 51 anos apresentou crise de ansiedade, outra de 64 anos foi liberada no local, e uma terceira, de 75 anos, foi encaminhada por meios próprios para atendimento médico.

O CBMPR mobilizou diversos recursos para o atendimento da ocorrência, incluindo auto bombas-tanque de diferentes postos de bombeiros de Curitiba, além de veículos de apoio e oficiais supervisores.

Segundo informações do Tenente Saboia, do Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM), foram utilizados aproximadamente 5 mil litros de água no combate às chamas. O incêndio ficou restrito aos fundos da igreja, atrás do palco, atingindo o térreo e o mezanino.

Após o controle do fogo e realização do rescaldo, os bombeiros utilizaram um exaustor para eliminar a fumaça remanescente. Foi constatado que o sistema preventivo do local não funcionou adequadamente durante o incidente.

Os Capitães Silva e Weslley, chefes de operações do 1º COBOM, supervisionaram os trabalhos no local. As autoridades devem investigar as causas do incêndio nos próximos dias.