Igrejas evangélicas decidem data da Marcha para Jesus 2023 em Curitiba

Com a expectativa de reunir milhares de fiéis, a 28ª edição da Marcha para Jesus de Curitiba acontecerá no dia 20 de maio e contará novamente com o apoio do Governo do Estado. O convite para o evento foi entregue ao governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta segunda-feira (24) pelo presidente do Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep), Antônio Cirino Ferro, em um café no Palácio Iguaçu com a participação de líderes evangélicos de diversas denominações religiosas.

A Marcha para Jesus já faz parte do calendário oficial de Curitiba e do Paraná, com leis estadual e municipal vigentes, e acontece sempre no terceiro sábado do mês de maio, atraindo milhares de moradores e turistas. A saída acontecerá a partir das 9h, na Praça Santos Andrade, com chegada na Praça Nossa Senhora de Salete, em frente ao Palácio Iguaçu, local onde acontecerão apresentações com músicas gospel, orações e projetos sociais.

Neste ano, o tema será “Ele amou o mundo de tal maneira”. A expectativa dos organizadores é reunir um público ainda maior do que em 2022, quando a marcha foi retomada em seu formato tradicional após a pandemia. A exemplo da última edição, as igrejas evangélicas que participam da organização farão a arrecadação de kits de higiene e outros donativos, que serão distribuídos a pessoas em condição de vulnerabilidade social do Paraná.

Segundo o presidente da Comep, o evento serve para promover uma integração maior entre as diversas denominações evangélicas, espalhar a fé cristã e fornecer amparo social aos mais necessitados. “É muito mais do que uma caminhada. Vamos às ruas de Curitiba para levar o amor de Deus às pessoas carentes e mostrar à nossa cidade e ao Brasil que, apesar das nossas diferenças doutrinárias, somos um só povo e temos um só espírito que nos une”, disse Ferro.

Semana Cultural

Paralelamente à programação principal, cerca de 380 artistas vinculados às igrejas evangélicas do Paraná promoverão, entre os dias 15 e 20 de maio, uma série de espetáculos nos teatros da Capital. A previsão é de que ocorram 56 espetáculos de teatro, dança, cinema, fotografia, além de workshops e palestras, que também serão levados pela Comep à cerca de 150 escolas da rede estadual de ensino.

