Idosos acamados de Curitiba começam a receber, nesta segunda-feira (08), doses da Coronavac, vacina contra covid-19 do laboratório Sinovac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Curitiba recebeu 12.260 doses, que serão destinadas ao início da segunda fase da vacinação, nesta segunda-feira. As doses chegaram neste domingo ao Cemepar e foram distribuídas aos municípios.

Este primeiro dia da segunda-fase tem como foco os idosos acamados, que receberão as doses em casa, em rotas já definidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além dos idosos com mais de 90 anos de Curitiba, que começam a receber as doses na quarta-feira (10), de forma descentralizada, ou seja, em Unidades de Saúde e em pontos estratégicos para vacinação pelo sistema drive-thru.

As informações sobre data e horário da vacinação chegarão pelo aplicativo Saúde Já.

Mapeamento dos idosos acamados

Desde sexta-feira (5) a prefeitura de Curitiba idosos acamados não atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Curitiba podem comunicaram sua condição por meio do app Saúde Já, internet, ou pelo telefone (41) 3350-9000, para que recebam a notificação da vacinação. Os que já são atendidos pelo SUS não precisam fazer já estão cadastrados e não precisam fazer a comunicação.

Curitiba já aplicou 44.235 vacinas.

Vacinação dos acamados

70 anos de idade: Entre os dias 8 e 9 de fevereiro

60 anos ou mais: Entre os dias 10 e 11 de fevereiro