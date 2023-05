Idoso e jovem são presos por falsificar medicamentos em farmácia de Curitiba

No flagrante!

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 80 anos, e uma mulher, de 23, por falsificar medicamentos ou produtos para fins terapêuticos. A ação aconteceu nesta segunda-feira (08), durante fiscalização em uma farmácia no bairro Uberaba, em Curitiba.

Durante a ação, foram apreendidos alimentos vencidos, carregador com munições e arma de fogo. Além de medicamentos e cosméticos sem nota fiscal, sem procedência comprovada e, alguns com rotulagem em outro idioma o que configura o crime de falsificação de medicamento.

“Quando você vai em uma farmácia tem a credibilidade que o local passou por uma fiscalização e os produtos não colocarão em risco a saúde. Então a importância dessa ação é garantir a saúde da população”, afirma a delegada Aline Manzatto.

O proprietário do estabelecimento, que não estava no local no momento da ação criminosa, também responderá pelos crimes.

