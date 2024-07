Duas idosas foram atropeladas por um ônibus biarticulado na manhã desta quinta-feira (11), na Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba. As mulheres foram encaminhadas para hospitais, sendo que uma delas em estado grave.

De acordo com testemunhas que presenciaram a cena, as vítimas tentaram atravessar uma das canaletas de retorno da linha Centenário/Rui Barbosa e não teriam visto o ônibus. Chovia no momento do atropelamento e talvez o guarda-chuva que elas seguravam tenha prejudicado a visibilidade.

Antes da chegada dos socorristas, uma técnica de enfermagem que estava no ônibus e uma major dos bombeiros que estava a caminho do trabalho acabaram fazendo os primeiros atendimentos.

Uma das mulheres foi encaminhada ao Hospital Cajuru. A outra foi levada ao Hospital do Trabalhador, em estado grave.

