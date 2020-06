Apesar de Curitiba estar na bandeira laranja no combate ao coronavírus, a secretária de saúde Márcia Huçulak disse que ainda não é o momento para iniciar a instalação de um hospital de campanha na cidade. Segundo ela, existe um projeto que prevê o funcionamento da estrutura hospitalar de emergência em um centro de eventos localizado no Parque Barigui. Ainda na manhã desta segunda-feira (16), no jornal Bom dia Paraná, a secretária alertou a importância do alerta laranja para que não faltem UTIs para a população.

+Leia mais! Ônibus expresso e ligeirinho só podem deixar terminais com 30% de ocupação em Curitiba

Segundo a secretária, é importante no momento otimizar a capacidade instalada dos hospitais da cidade que recebem pacientes com covid-19. “Temos um hospital num projeto pronto, todo desenhado e projetado, que será acionado quando for preciso. Atualmente ainda temos espaço e mais leitos de UTI devem ser iniciados nessa semana”, explicou. Segundo ela, o tempo de instalação até o completo funcionamento é de 20 dias.

O hospital de campanha é discutido pelo menos desde abril, quando a prefeitura afirmou não precisar de um hospital de campanha. “Não temos uma UTI sem respirador e monitor. Por isso, estamos vendo com outros estados em que a pandemia está em baixa a possibilidade de locar esses equipamentos”, completou a secretária.