A horta urbana número 150 de Curitiba será inaugurada nesta sexta-feira (29). O espaço, que ganhou o nome de Horta do Jacu, fica na Rua Ângelo Zeni, no bairro Bom Retiro, em Curitiba.

Segundo a prefeitura de Curitiba a Horta do Jacu abrange uma área significativa, que vai proporcionar espaços para o cultivo de hortaliças, temperos, plantas alimentícias não convencionais, um pomar urbano e áreas comuns para a comunidade interagir e compartilhar experiências.

+Leia mais! Sob nova direção? Cartaz em bar premiado de Curitiba chama atenção

O espaço comunitário será inaugurado pelo prefeito em exercício Eduardo Pimentel. Além de proporcionar um local para plantação de hortaliças e demais cultivos, a Horta do Jacu vai abrigar uma colmeia de abelhas nativas, além de um sistema de compostagem. Este sistema promove a conservação da biodiversidade local e práticas sustentáveis de gestão de resíduos orgânicos.

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Inauguração da Horta do Jacu

Data: Sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Horário: 14h30

Local: Rua Ângelo Zeni, em frente ao número 56 – Bom Retiro

De olho no céu!

De olho no céu!

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!