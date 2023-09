Quem passou pelo Cemitério São Marcos, no bairro Pilarzinho, em Curitiba, nesta quinta-feira (28) pode ter se deparado com uma cena estranha. Em uma das laterais do cemitério, na Rua Manife Tacla, havia uma grande quantidade de lixo e entulhos jogados na calçada.

Em uma rápida inspeção no que estava à vista, foi possível encontrar entulhos de construção, plantas, roupas, sapatos, vasos com flores de plástico e também restos de flores naturais que pareciam enfeitar túmulos.

Mas talvez o que tenha chamado mais atenção, principalmente para os católicos, é que havia até mesmo imagens de santos, como da Nossa Senhora Aparecida e do Sagrado Coração de Jesus, quebradas e jogadas na pilha de lixo.

As pessoas que passavam pela rua ficavam assustadas com o entulho e com a falta de respeito de encontrarem imagens sagradas e flores jogadas no chão, já que são objetos que simbolizam a religião, além de amor e carinho pelos falecidos.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Procurada pela Tribuna, a administração do Cemitério São Marcos explicou que o local já está sendo limpo e preparado para o Dia de Finados, em 2 de novembro. A Igreja Católica dedica o dia para os mortos e para as almas, por isso é comum que os cemitérios recebam muitas pessoas nessa data.

O cemitério justificou que os entulhos estavam na calçada por conta da grande limpeza e assegurou que uma caçamba vai ser solicitada para recolher todo o lixo.

Sobre as imagens sagradas encontradas jogadas, a administração se surpreendeu com a situação e garantiu que isso não deveria ter acontecido. Além disso, informou que vai verificar a situação, que era desconhecida até então.

Entulho na calçada é crime ambiental

A Prefeitura de Curitiba relembra que não é permitido deixar resíduos na calçada. Na situação do cemitério, o material deveria estar isolado em alguma caçamba ou recipiente.

O descarte irregular em rios, terrenos baldios, fundos de vales, praças, parques, vias públicas, entre outros, está sujeito às penalidades previstas na legislação municipal e nacional vigentes. As multas variam de R$ 400 a 50 milhões, conforme a gravidade da infração.

O cidadão que presenciar qualquer tipo de irregularidade de descarte de resíduos pode denunciar a ação pela Central de Atendimento 156 (via chat online) ou pelo telefone.

