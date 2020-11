O fato de estar em frente a Delegacia da Polícia Civil não intimidou um rapaz na noite da última segunda-feira (2), em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem foi flagrado roubando motos apreendidas pela polícia, estavam presas por correntes e cordas. As motos foram recuperadas nesta terça-feira (3) pela Polícia Militar.

O suspeito teria cortado as cordas que prendiam as motos e arrastado os veículos sem que nenhum policial da delegacia notasse. Moradores que avistaram a situação, avisaram a polícia e um inquérito foi aberto para investigar o caso.

No início da manhã desta terça-feira (3), a Polícia Militar de Rio Branco do Sul conseguiu localizar duas motos roubadas pelo suspeito numa residência da região. Os veículos foram encaminhados novamente para a delegacia. O rapaz suspeito do roubo não foi localizado.

Veículos ocupam frente de delegacia

Nos últimos meses, cerca de 30 motos apreendidas por adulteração de documentos ou alerta de furto são estacionadas na frente a delegacia da Polícia Civil. Sem nenhum pátio na região que possa ser usado pela polícia, a delegacia pretende acelerar o processo de retirada dos veículos da região até o final deste mês de novembro.