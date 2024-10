Homem sonda casa e rouba cadelinha de criança na RMC

Uma cadelinha de apenas dois meses da raça shitzu foi roubada da casa de uma família do bairro Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A situação aconteceu na tarde do último domingo (27). O suspeito, que sondava a casa por horas, esperou todos da família entrarem em casa para furtar o pet pelo portão. Assista ao vídeo da ação do suspeito logo abaixo.

“Compramos a cadelinha no mês passado, bem novinha. Ela é da minha filha Sophia, que tem três anos. Ela pede por ela, pela Tequila – o nome que a gente deu para ela. A gente conversa, diz que vai encontrar, que ela foi dar uma volta, para dar uma disfarçada, até ver se a gente consegue encontrar ela”, conta Alvaro Martini, pai da criança.

Um boletim de ocorrência já foi confeccionado e a família conta com o apoio da Polícia Civil para encontrar a cadelinha. Imagens de câmeras de segurança de um condomínio próximo da casa da família revela o momento em que o animal é furtado pelo suspeito.

“Estamos à procura da cadelinha. Pelo vídeo, dá pra ver que o cara sai meio mancando, de cabelo amarelado. O cara que nos forneceu a imagem verificou que o suspeito ficou o domingo todo sentado olhando, só esperando alguém entrar. Aí ele foi lá e pegou a cachorrinha”, comenta Alvaro.

Denuncie!

A Polícia Civil do Paraná solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

