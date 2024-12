Homem reage a assalto e leva facada no peito no Centro de Curitiba

Um homem foi esfaqueado na noite de terça-feira (03) após reagir a um assalto no Centro de Curitiba. Após esfaquearem o rapaz de 21 anos, os criminosos fugiram levando o celular da vítima que foi encaminhada ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, sem risco de morte.

Segundo informações, a ocorrência foi registrada na Rua André de Barros, próximo ao cruzamento com a Avenida Marechal Floriano Peixoto. O jovem foi abordado por dois homens próximo a uma parede, quando ocorreu a reação da vítima. Em certo momento na confusão, um dos indivíduos desferiu uma facada no peito do outro.

Na sequencia, o SIATE do Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o jovem ao hospital. Os assaltantes fugiram do local, mas foram encontrados nas proximidades em um bar com o celular e a faca usada na ação. A dupla foi levada pela Polícia Militar para a Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná