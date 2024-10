Preso homem que esfaqueou funcionário de hotel em Curitiba; Polícia já sabe o motivo

Foi preso, neste domingo (27), um homem suspeito de matar a facadas Marcio Pontes Ribeiro, de 39, no Centro de Curitiba. O crime foi flagrado por câmeras de segurança e mostra Márcio sendo atingido enquanto fumava ao lado de fora de um hotel no qual trabalhava. Marcio estava no intervalo e tentou fugir para dentro do hotel, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu o suspeito em Miracatu, no Estado de São Paulo.

O crime ocorreu no sábado (26), no Centro da Capital. O suspeito abordou a vítima e desferiu diversos golpes de arma branca contra ela.

De acordo com a delegada da PCPR Magda Hofstaetter, o crime teria ocorrido porque o investigado desconfiava que sua esposa estaria tendo um relacionamento com Márcio.

“Após o crime, o indivíduo empreendeu fuga para São Paulo e, desde então, as equipes, em diligências ininterruptas, empreenderam esforços para localizá-lo. Ele foi abordado na cidade de Miracatu, onde foi preso pelo homicídio”, explica.

O autor foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema penitenciário.

Márcio estava no horário de descanso quando foi atingido pela facada, O motivo Ciúmes! Reprodução.

Sabe de alguma coisa? Denuncie!

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra homicídios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.