Homem morre após grave acidente em esquina caótica de bairro de Curitiba

Um grave acidente na manhã desta quinta-feira (14) resultou na morte de um motociclista, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A colisão foi entre a Rua João Bettega e Rua Senador Accioly Filho entre uma moto e um carro da prefeitura de Curitiba.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Segundo informações no local o carro fez a conversão na João Bettega para entrar na Senador Accioly quando ocorreu o impacto. O motociclista de 54 anos chegou a ser atendido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) estiveram no local para orientar os motoristas.

Prefeitura de Curitiba lamenta o acidente

Em nota, a prefeitura de Curitiba lamentou o acidente envolvendo um veículo a serviço da administração municipal e um motociclista. “O município reforça que vai contribuir com as informações necessárias para apurar as circunstâncias do acidente”, diz a nota.