Rodado de caminhão se solta e mata pedestre na BR-116

O rodado de um caminhão que transitava pela rodovia BR-116 se desprendeu e atingiu um pedestre no início da noite desta quarta-feira (13), na região de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federa (PRF), a vítima era um motorista de caminhão. Ele havia encostado seu veículo na rodovia depois que um dos pneus do caminhão estourou, na altura do km 53.

Enquanto ele estava fora do veículo foi atingido pelo rodado de outro caminhão, que se desprendeu. A vítima morreu no local.