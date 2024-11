Homem foge de abordagem na BR-116 e é baleado pela polícia

Um homem que fugiu de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (16), foi atingido por um disparo de arma de fogo na BR-116, em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba. Um helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná (BPMOA) atendeu o ferido.

De acordo com a PRF, o homem com diversas passagens pelo polícia, estava embriagado e dirigindo em alta velocidade no km 125 em uma moto, desrespeitou a ordem de parada levando risco aos demais usuários da via.

A fuga parou já dentro de área urbana, quando o homem desobedeceu aos comandos e levou sua mão à região de cintura, gerando reação dos policiais com um disparo de arma de fogo. O homem estaria envolvido em um acidente de trânsito no sábado.

O homem foi socorrido para o Hospital do Trabalhador, inclusive com o acionamento de helicóptero. O quadro de saúde é estável e ele está sendo mantido sob escolta policial. Ele deverá responder pelos crimes de desobediência, fuga de local de acidente, direção perigosa e embriaguez à direção. A motocicleta está irregular para circulação, com pendências administrativas e multas, sendo efetuada a remoção do veículo.

O preso

Ainda segundo a PRF, o preso tem diversas passagens policiais, por lesão corporal, lesão corporal pela Lei Maria da Penha, omissão de socorro, fuga de local de acidente, ameaça, embriaguez à direção, dentre outras. Em 2021, o homem foi preso em razão de atropelar e ferir uma criança de oito anos e fugir do local do crime.