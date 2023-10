Homem é socorrido de helicóptero após picada de cobra na Grande Curitiba

Um homem de 20 anos foi socorrido com urgência em Tunas do Paraná, na região metropolitana de Curitiba, após sofrer uma picada de uma cobra de espécie semelhante a jararaca no fim da manhã desta segunda-feira (09).

A vítima foi encontrada caída pelo irmão no meio de uma área de vegetação, enquanto estava trabalhando. O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado e o homem foi encaminhado de helicóptero até o hospital Angelina Caron, em Curitiba.

