O primeiro dia de 2023 foi de trabalho para o Corpo de Bombeiros no litoral do Paraná. Um homem foi vítima de afogamento no Balneário Canoas, em Pontal do Paraná, nesta manhã de domingo (1°), e foi salvo após 25 minutos de reanimação cardiopulmonar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um guarda-vidas foi chamado por populares para prestar o primeiro atendimento. O homem de aproximadamente 35 anos já estava submerso.

A recuperação da pulsação se deu após 25 minutos de manobra, quando a vítima foi transportada ao Hospital Regional do Litoral pela equipe da aeronave Falcão 08. O atendimento ocorreu com apoio de três viaturas, uma embarcação e a aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), contando ao todo com 15 profissionais.