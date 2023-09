Homem é preso após jogar carro contra motociclista durante briga na RMC

Um homem acusado de causar a morte de um motociclista em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, após uma briga de trânsito foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio qualificado. O caso aconteceu no dia 14 de setembro deste ano.

Ao receber a denúncia, a Vara Criminal de Campo Largo também decretou, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva do acusado nesta quarta-feira (20).

De acordo com as apurações do caso, o denunciado teria iniciado uma perseguição numa rua do bairro Bom Jesus. Ele teria jogado seu carro em alta velocidade em cima da motocicleta da vítima, que foi arremessada contra um poste. A vítima sofreu graves lesões e morreu no local.

Foram apontadas como qualificadoras do crime de homicídio o motivo fútil e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

