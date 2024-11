Homem é flagrado passando super cola em portas de bares por Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Proprietários de cinco bares localizados na divisa dos bairros Batel e Centro, em Curitiba, tiveram prejuízo depois que um homem passou cola nas fechaduras das portas dos estabelecimentos. A situação foi flagrada por câmeras de monitoramento. Assista a seguir:

A surpresa desagradável foi descoberta pelos proprietários dos locais no último sábado (16), quando eles tentaram abrir os bares. Dono do Albert’ Bar – um dos locais prejudicados -, Erick Albert relata que o homem passou colando as portas por volta das 10h30 de sábado.

Como o líquido entrou nas fechaduras tetra, toda essa parte das portas precisaram ser trocadas por novas. De acordo com Erick, ninguém nunca viu o homem na região e o motivo da ação é desconhecido por todos.

O Albert’ Bar funciona na Rua Vicente Machado há dois anos. Erick afirma que nunca teve um problema parecido antes. “Prezo pela boa vizinhança. Tenho contatos de síndicos e moradores. Sem reclamações”, garante.

Indignado com a situação, assim como os outros quatro proprietários dos bares vizinhos, ele teme que o problema volte a acontecer. “Em 60 segundos ele conseguiu um prejuízo de quase R$ 3 mil para todos nós”, desabafa o proprietário do Albert’ Bar.

Os proprietários dos bares estão fazendo boletins de ocorrência na Polícia Civil do Paraná (PCPR) e esperam que o responsável por colar as fechaduras seja identificado logo. “Não sei o real motivo, mas tudo está sendo analisado”, diz Erick.

Procurada pela reportagem da Tribuna, a PCPR informou que foi notificada sobre a situação na tarde desta segunda-feira, por meio do boletim de ocorrência. “O caso será analisado pela autoridade policial a fim de esclarecer os fatos”.