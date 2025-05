Homem desaparecido há mais de dois anos é encontrado em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou, nesta terça-feira (13), um homem de 38 anos que estava desaparecido há mais de dois anos em Curitiba. Ele havia sido visto pela última vez no dia 27 de outubro de 2022, nas proximidades de onde morava, no bairro Cajuru.

De acordo com o Instituto de Identificação do Paraná da PCPR (IIPR), o homem foi localizado ao comparecer ao órgão para solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Ao checar os dados dele, os policiais civis descobriram que havia um boletim de ocorrência em aberto que registrava o desaparecimento. Após verificar a situação, a polícia informou a família dele e orientou sobre a situação. As irmãs e o cunhado do homem foram até o reencontro dele.

É preciso esperar 24 horas para informar o desaparecimento de alguém?

A PCPR reforça que desaparecimentos devem ser comunicados imediatamente e que não é necessário esperar 24 horas para registrar o boletim de ocorrência. Esse registro é o ponto de partida para as buscas.

Boletins de ocorrência de adolescentes e adultos desaparecidos podem ser feitos pela internet no portal da PCPR. Desaparecimentos de crianças, porém, devem ser registrados obrigatoriamente em uma delegacia da PCPR devido à maior vulnerabilidade.

+ Leia mais PF descobre fraude no gov.br para burlar reconhecimento facial

Os familiares devem levar fotografias recentes da pessoa desaparecida e informações como horário, local do desaparecimento e as roupas usadas no momento. Esses dados são fundamentais para as investigações e para a rápida localização.

Assim que o caso é registrado, a PCPR divulga a imagem da pessoa desaparecida e informações relacionadas ao desaparecimento, medidas consideradas essenciais para o sucesso das buscas.

Informações para a polícia

A população pode contribuir com informações sobre o paradeiro de pessoas desaparecidas. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.