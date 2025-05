Previsão indica chance de geada em Curitiba em maio

Apesar do clima ameno desta semana, os paranaenses devem enfrentar uma queda nas temperaturas a partir da próxima. Em Curitiba, a previsão indica o início do período de geadas na sexta-feira (23), com temperatura mínima estimada de 3ºC.

Com máxima de 14 ºC, o dia 23 de maio deve ser o mais frio do ano até agora na capital paranaense, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR). No Litoral do estado, a temperatura mínima deve ser de 7 ºC, enquanto, em Inácio Martins, no Centro-Sul, os termômetros devem registrar -2 ºC.

A mudança no tempo, prevista para começar no dia 20 de maio, será causada pela atuação de um sistema frontal. Esse fenômeno ocorre quando duas massas de ar se encontram em uma zona de transição, gerando instabilidade atmosférica em diversas regiões do Paraná.

Chuvas começam nesta semana

A amplitude térmica deve permanecer estável em todo o estado até meados da próxima semana. Em Curitiba, nesta quarta-feira (14), os termômetros variam entre 14 ºC e 20 ºC, com possibilidade de chuvas leves e garoas ao longo do dia.

A umidade trazida do oceano favorece o aumento da nebulosidade na Região Leste. Já nas áreas dos Campos Gerais e do Centro-Sul, espera-se maior incidência de nevoeiros, embora não haja previsão de precipitações significativas.