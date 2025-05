Curitiba tem sete roteiros de visitas guiadas e gratuitas; veja quais são

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Estão abertas as inscrições para participar das visitas guiadas aos principais marcos históricos de Curitiba. A novidade desta edição são dois roteiros inéditos: Memorial de Curitiba e Primeira Infância no Museu. Para garantir uma vaga, é necessário agendar previamente pelo e-mail educativa@curitiba.pr.gov.br.

Com grupos de, em média, 35 pessoas, os passeios ocorrem às terças e sextas-feiras, nos horários de 9h30 e 14h30, e têm duração aproximada de duas horas. Ao todo, a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) oferece sete roteiros temáticos. Confira as opções:

Diversidade religiosa

Este itinerário percorre templos de diferentes crenças, destacando igrejas cristãs do Setor Histórico, a Mesquita Imam Ali ibn Abi Talib, o Templo Hare Krishna e as gameleiras da Praça Tiradentes. A proposta é valorizar o respeito à pluralidade religiosa e promover a convivência entre culturas.

Erva-Mate

A rota revela como a cultura da erva-mate influenciou o crescimento da cidade por meio da visita às principais construções do ciclo ervateiro. Entre os locais visitados estão o Solar do Barão, Palacete Leão Júnior, Igreja da Glória e a região do Passeio Público.

Memorial de Curitiba

O percurso explora as exposições temporárias e acervos dos Museus da Fotografia e da Gravura, atualmente instalados no Memorial de Curitiba.

Museus e Exposições no MuMA

Visita ao Museu Municipal de Arte, no Portão Cultural, ou a outros espaços expositivos mantidos pela Fundação Cultural de Curitiba, com foco nas artes visuais e nas mostras em cartaz.

Traços de Poty

Roteiro ao ar livre que apresenta obras do artista paranaense Poty Lazzarotto. O trajeto inicia na Praça 19 de Dezembro e segue até a Praça Santos Andrade, mostrando painéis e murais em espaços públicos.

Primeira Infância no Museu

Voltada a crianças de até 6 anos, essa atividade oferece uma introdução lúdica e sensível ao ambiente museológico. Trata-se de uma versão reduzida do passeio Museus e Exposições (MuMA).

Largo da Ordem

Passeio pelo Setor Histórico, com início no bebedouro do Largo da Ordem, em frente à Igreja da Ordem, e término nas Ruínas de São Francisco, próximas ao Belvedere. O trajeto destaca o patrimônio arquitetônico e cultural da região.