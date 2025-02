‘Homem-Aranha’ do crime é preso na Grande Curitiba: já são 90 passagens pela polícia

O “Homem-Aranha” do crime foi preso. Depois de várias ações furtando em apartamentos em vários bairros de Curitiba, o homem que sobe pelas janelas em condomínios foi detido em um posto de combustível, na noite de domingo (16), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo informações da Polícia Militar, o 22º Batalhão de Polícia Militar abordou um veículo Corsa vermelha e os policiais o reconheceram. A equipe policial chegou a ir até a casa do homem e lá encontraram produtos do furto. A partir disso, o “Homem-Aranha”, que estava acompanhado da esposa, foi deixado na Delegacia de Almirante Tamandaré para procedimentos cabíveis.

Na sequência, o “Peter Parker” do crime foi encaminhado ao sistema prisional, a Cadeia Pública de Curitiba, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), por ele ter uma condenação de mais de 50 anos de prisão. A Justiça havia decidido colocá-lo em um liberdade semi-aberta, quando os furtos voltaram a ocorrer.

Histórico de crimes

Na última quarta-feira (12), o homem invadiu um condomínio no bairro Ahú, em Curitiba, quando escalou o muro e invadiu alguns apartamentos pela janela. Na oportunidade, furtou um notebook no quarto andar e outro notebook que estava em um apartamento no segundo andar.

No começo do ano, o “homem-aranha” atacou no bairro Vila Izabel, furtando uma televisão de 70 polegadas. Câmeras de segurança flagraram toda a ação do marginal, que invadiu o local de cara limpa.

A Tribuna do Paraná noticiou em 2018, a última prisão, quando foi detido no Jardim Jurema, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O histórico de prisões começou em 2003, tendo o registro de 90 passagens pela polícia.