Em fuga alucinada, motociclista invade rua mais famosa de Curitiba

A mais tradicional rua de Curitiba teve cenas de filme de ação, na manhã desta segunda-feira (17). Um motociclista fugindo da polícia fez manobras perigosas na XV de Novembro, e só parou ao bater em um chafariz nas proximidades da Galeria Ritz. A cena chamou atenção, já que por ali apenas pedestres podem circular. A moto ficou acidentada ao lado de uma viatura da PM.

A Polícia Militar tentou fazer uma abordagem no motociclista cerca de quatro quadras da Rua XV, mas ele não obedeceu a ordem e começou uma fuga alucinada. Avançou pelo calçadão, ponto proibido de passagem de veículos, e foi desviando das pessoas.

No meio do caminho, um chafariz!

No entanto, entre a Alameda Doutor Muricy com a Avenida Marechal Floriano Peixoto, a agilidade do rapaz foi interrompida por um chafariz. Ao cair, foi detido por policiais que estavam na “cola”. O infrator foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados.

De acordo com a polícia, o motociclista fugiu por não estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O local ficou isolado pela manhã e a moto caída no calçadão.