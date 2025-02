BR-116 interditada após acidente com carga tóxica. Ninguém passa! Vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente com produto perigoso e tóxico interdita, na manhã desta segunda-feira (17), duas faixas da BR-116, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, no sentido São Paulo. Apesar do derramamento de carga perigosa, ninguém saiu ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência teve início na madrugada por volta das 2h30 no km 71. Com o derramamento de parte da carga, polietileno, a fila de veículos chega a nove quilômetros.

Foram feitas tratativas com a Ambipar, empresa responsável pela avaliação dos riscos ambientes e limpeza, concessionaria e Corpo de Bombeiros que seguem no local. Esse processo é comum quando envolve produtos tóxicos.

Desvie da BR-116 pela Linha Verde

A orientação é para que os motoristas que acessem a Linha Verde para evitar o congestionamento.

