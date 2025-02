Clubes tradicionais de Curitiba se reinventam pra atrair público: parque aquático e esportes da moda

O fim da Sociedade Universal com 97 anos de história chamou a atenção nos últimos dias. A boa notícia para quem curte um espaço com piscina, academia, quadras desportivas, salão de festas e outras atividades em Curitiba, é que outros clubes recreativos estão em boa fase. As famílias estão buscando mais espaços com segurança, lazer e qualidade para a saúde.

A queda na receita começou na pandemia da Covid-19, quando os clubes foram proibidos de receber o público. Além disso, o envelhecimento do quadro associativo, herdeiros não interessados em frequentar os locais, apatia dos jovens, o aumento de ofertas de lazer em academias e multiplicações de condomínios fechados são pontos que complicaram a gestão de inúmeras diretorias.

Apesar das dificuldades, o apoio da comunidade com a participação dos associados remidos e do próprio Sindicato dos Clubes do Paraná (Sindiclubes-PR) fizeram com que os diretores de clubes reformulassem o pensamento de gestão. A ideia passou a ser de melhorar ainda mais os espaços existentes atraindo novas modalidades esportivas que acabam virando moda como o beach tennis ou mesmo adaptando a piscina para um parque aquático.

Segundo o Ali Tarbine, presidente do Sindiclubles, o período da pandemia foi terrível, mas fez acordar os gestores. “A pandemia fez os clubes acordarem. Existiram investimentos e melhorias em várias áreas. O próprio associado também percebeu a importância de ter um espaço agradável, quem pudesse receber toda a família em diversas atividades. A atual fase é melhor do que era antes da covid-19”, disse Ali.

Saúde em primeiro lugar

O Clube 3 Marias, localizado no bairro São Braz, foi fundado em 1° de janeiro de 1966. O atual presidente é Antônio Carlos da Silveira, mais conhecido por Toninho. Ao lado da diretoria, a aposta foi no bom atendimento aos associados e também aos visitantes que aproveitam a estrutura de piscinas.

“Mudamos demais o modo de gestão pós-pandemia. É preciso entender o que é ser um clube, é preciso ter uma boa equipe de atendimento e uma diretoria atenta. Tínhamos um salão nobre e terceirizamos para uma empresa gerando receita. A nossa ideia é apresentar produtos que possam agregar saúde com a nossa estrutura que conta com um centro de natação, um complexo no ginásio com vários esportes para o masculino e feminino, nove quadras de tênis, sauna, fisioterapia. O Day Use no parque aquático é um sucesso”, reforçou Toninho.

Foto: Divulgação/Clube Três Marias.

Com a receita chegando, o 3 Marias está saudável financeiramente e com os “pés no chão”. “Temos 85 mil metros quadrados de área construída, usamos somente nossos recursos, isso é essencial. Não se pode prever uma obra faraônica, sem ter dinheiro, sem riscos e está funcionando muito bem”, comentou o presidente.

Família e atletas

No coração do bairro Bacacheri, o Clube Duque de Caxias com 134 anos de fundação, tem atraído mais pessoas. Nos fins de semana de sol, o tchibum nas piscinas tem agradado muitos curitibanos. No comando dessa tradição, está a Ramile Dutra Araújo, primeira mulher eleita no Duque.

Foto: Divulgação/Duque de Caxias

Segundo ela, o segredo está na aposta na família e no esporte.” É um clube voltado para todos, temos alguns esportes que recebem o incentivo de formadores de atletas pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e total apoio do Sindiclubes. Os planos para os próximos anos é investir em mais vestiários, valorizar a família com crianças pequenas oferecendo atividades com os pequenos com o futsal, judô, skate, jazz, balé, folclore, tênis, basquete, vôlei de quadra e de praia”, afirmou a presidente, que também é uma entusiasta do punhobol, modalidade esportiva que o Duque de Caxias é referência nacional.

Além disso, investimentos foram feitos em pontos estratégicos do Duque de Caxias. “Foram realizadas melhorias na área do ginásio, no parque aquático com adaptação para todas as idades, inclusão, incentivo para o + 50 anos. Os avós estão no clube, valorizando também a alimentação, é acolher a família”, completou Ramile.

Reformas e tradição

Com 142 anos, o Clube Thalia é referência de qualidade em Curitiba. Com ampla estrutura nas sedes do Centro, Tarumã, fazenda em São Luiz do Purunã e na praia de Guaratuba, no Litoral do Paraná, o associado tem percebido mudanças sem esquecer a essência de uma tradição de um clube fundado por 19 imigrantes alemães. Vilmar Anildo Schultz, é o atual presidente do Thalia, e acredita que as pessoas desejam espaços organizados e atrativos para manter o vínculo com o clube.

“Estamos em reforma no Tarumã, a piscina no Centro, o clube está se adaptando as novas realidades. Estamos sendo criativos, entender o tipo que o associado deseja e melhor atender. O Thalia é um clube família e prezamos isso, é comum ver duas ou três gerações juntas”, disse Vilmar.

Foto: Divulgação/Clube Thalia.

Como ser sócio dos clubes tradicionais de Curitiba?

Para buscar mais informações com os clubes citados na reportagem, acesse o site e entre em contato. No Thalia, o telefone é o (41) 3320-7924; no 3 Marias, o número telefônico é (41) 3370-3000, e Duque de Caxias, no (41) 3351-7100.