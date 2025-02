Homem-aranha ataca de novo em Curitiba; até quando?

Moradores do bairro Ahú, em Curitiba, estão em alerta após o “homem-aranha do crime” invadir um condomínio na região. O caso mais recente do criminoso foi registrado na madrugada de quarta-feira (12), já é o terceiro caso em apenas dois meses. Por volta das 3 horas da madrugada, ele entrou no local e, escalando o muro, invadiu alguns apartamentos pela janela.

Síndico do condomínio, Charles Conrado relata que os moradores foram perceber o furto somente durante a manhã, quando sentiram falta de alguns objetos. Ao olharem as imagens das câmeras de monitoramento, descobriram o invasor.

“Ele subiu pela janela, pelo menos é o que dá para ver em uma das imagens da parte de trás. Na frente a gente não consegue ver porque ele virou a câmera antes de subir”, diz Charles. Assista ao vídeo:

O homem, que já ficou conhecido em Curitiba por escalar e entrar em apartamentos pela janela, furtou um notebook no quarto andar e outro notebook que estava em um apartamento no segundo andar.

“O local não havia sido invadido antes e ninguém viu nada na hora. A gente só foi se dar conta no outro dia, quando os pertences sumiram”, completa Charles.

O síndico do local fez boletim de ocorrência. Procurada, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou que o autor do crime é o mesmo homem que acumula diversas passagens pela polícia por roubos e furtos. A PCPR também informou que está investigando o caso.