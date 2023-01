Um homem de 44 anos foi preso preventivamente nesta manhã de sexta-feira (06) pela Polícia Civil no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Ele é acusado de ameaçar de morte a própria mãe, que tem 82 anos de idade. Segundo a polícia, ele realizou ameaças contra a vítima no dia de Natal, 25 de dezembro.

O suspeito possui outros processos por ameaçar a mãe e também medidas protetivas.

A Polícia Civil solicita a colaboração da sociedade com informações sobre casos de violência contra idosos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181 do Disque Denúncias ou 0800 141 0001.

