O vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) neste domingo (27) fará com que a Urbs reforce diversas linhas de ônibus durante o dia. Cerca de 38 mil pessoas vão participar do processo seletivo. O reforço será para as linhas que passam perto dos locais em que serão realizadas as provas. Como os portões para a entrada dos candidatos abrem às 12h40, a intensificação dos coletivos começa a partir das 10h30 e se estende até 20h30.

Os portões fecham às 13h30 e as provas terão início às 14h.

Devido à grande quantidade de pessoas que irão fazer as provas, é indicado que o candidato chegue com antecedência, já que o trânsito pode estar congestionado na região desde o fim da manhã. De acordo com a UFPR, os maiores locais de prova do vestibular em Curitiba são o campus principal de PUCPR, com 8.235 candidatos, Unicuritiba, com 3.869 candidatos, campus do Jardim Botânico da UFPR, com 2.838 candidatos, Unicesumar, com 2.555 candidatos, e campus politécnico da UFPR, com 2.471.

Informações importantes sobre a prova

A primeira fase do vestibular será constituída de prova de conhecimentos gerais com 90 questões objetivas. O comprovante de ensalamento para a prova foi divulgada pela UFPR na noite de quarta-feira (23). Este documento precisa ser impresso e é obrigatório para entrar na sala de prova.

Já para fazer a prova, o edital pede lápis, apontador, borracha e caneta esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta. Para entrar na sala de aula, além do comprovante de ensalamento impresso, o candidato precisa do original do documento oficial de identidade com foto recente ou fotocópia autenticada em cartório. Como documento de identidade, são aceitos RGs, cédulas de identificação profissional emitidas por Ordens ou Conselhos de Classe – como OAB, CREA e outras – carteira de trabalho e a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia).

Para estrangeiros, vale o passaporte ou ainda o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).